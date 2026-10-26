Orbán Viktor lehet az ENSZ következő főtitkára

Az ENSZ főtitkárának jelölhetik Orbán Viktort- erről írt a Wall Street Journal. A lap szerint három országból származó források is megerősítették azt az értesülést, hogy a Trump-kormány Orbán Viktort javasolta az ENSZ főtitkári posztjára. A volt magyar miniszterelnöknek ráadásul az Egyesült Államok vetette fel az ötletet és biztatta arra, hogy szálljon versenybe a posztért.

A cikk szerint Oroszország és Kína támogatja az ötletet, és a terv szerint Orbán lenne a közös jelöltjük. Az ENSZ-nek 1945 óta mindössze kilenc főtitkára volt. Orbán Viktor, Magyarország leghosszabb ideig hivatalban lévő volt miniszterelnöke lehet a világszervezet 10. vezetője.

A témában kapcsoltuk Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőt.