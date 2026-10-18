Orbán Viktor: Rombolás zajlik, a Tisza egy új kommunista párt

Nem érdemes arra figyelni, amit a jelenlegi miniszterelnök mond, mivel ő és a Tisza politikusai sem akarnak érvelni, kizárólag állításokat fogalmaznak meg, amelyek egy idő után óhatatlanul is ellentmondásba keverednek egymással. A tények viszont azt mutatják, hogy minden téren igyekeznek lerombolni azt, amit az előző kormányzat hozott létre.

– Jelenleg rombolás zajlik – fogalmazott egyértelműen Orbán Viktor, aki emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péteréknek rengeteg választási ígéretet kellene teljesíteniük, mint például a rendőrök, az egészségügyi-, vagy a szociális dolgozók béremelését, de jelenleg ebből nem látszik semmi sem.

A Tisza a Fideszhez képest határozza meg önmagát, az előző kormányzat teljes tagadását láthatjuk tőlük, és ebbe beleillik a korábbi kormányzat embereinek hatósági üldözése is.

– A mi tagadásunk az ő szellemi alapjuk – fogalmazott Orbán Viktor, majd a Tisza Pártról szólva leszögezte: ez egy új kommunista párt.

A Fidesz elnöke szerint mindezt az új ÁVH létrehozása is mutatja, amely hatóságnak semmiféle értelme nem volt, hiszen megvoltak a megfelelő bűnüldöző szervek eddig is.

A radikális baloldali politika lényege, hogy az emberek féljenek a hatalomtól. Hol nagyon, hol kicsit, de mindig féljenek az államvédelmi szervektől. Mindig fel akarják számolni az ellenfelet, jelen esetben a Fideszt. Orbán Viktor egyértelműsítette: nem fogják hagyni magukat, hiába szeretné őket eltörölni a Tisza. Nem véletlenül hozták létre az ÁVH-figyelőt.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy jelenleg Magyarország visszagyarmatosítása zajlik, és nekik készen kell állniuk arra, hogy ha szükség lesz rá, előlépjenek, mint kormányzóképes erő. A Fidesz elnöke szerint decemberre fogják véglegesen rendezni soraikat.

A Fidesz Európa-párti

Orbán VIktor a beszélgetés során kitekintett az európai gazdasági és politikai helyzetre is. Felhívta a figyelmet, hogy az európai gazdaság elveszítette jóléti képességét, ugyanakkor arra számít, hogy meg fognak erősödni a jövőben a szuverenista erők több országban is. A Fidesz Európa-párti, sőt, EU-párti, de ugyanakkor Brüsszel-ellenes, az Unió által képviselt jelenlegi politkának szerinte minél előbb véget kell vetni.