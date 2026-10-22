„Nem hinném” és Pócs János zseniális videója

Nem fog senki bocsánatot kérni a miniszterelnök – vetítette előre Deák Dániel, aki a saját maga ügyét hozta fel példaként: Magyar Péter róla sem mondott igazat, mint ahogy már politikai indulása is egy hazug állításon alapult szerinte.

A modern magyar politikatörténet legundorítóbb lejáratókampánya – vélekedett Szikra Levente, aki szerint Ilyen durva bűncselekménnyel, ennyire alaptalanul senkit sem vádoltak meg.

– Nem hinném – hangzott el váratlan helyen. Szóba került még Pócs János zseniális videója és sok minde más Vezércikk című műsorunkban, ahol Velkovics Vilmos vendégei Szikra Levente, Deák Dániel és Kacsoh Dániel voltak.