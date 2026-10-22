Kiemelt videók

„Nem hinném” és Pócs János zseniális videója

Kinek kell bocsánatot kérni Zsolti bácsi-ügyben?

Vágólapra másolva!

Nem fog senki bocsánatot kérni a miniszterelnök – vetítette előre Deák Dániel, aki a saját maga ügyét hozta fel példaként: Magyar Péter róla sem mondott igazat, mint ahogy már politikai indulása is egy hazug állításon alapult szerinte.

A modern magyar politikatörténet legundorítóbb lejáratókampánya – vélekedett Szikra Levente, aki szerint Ilyen durva bűncselekménnyel, ennyire alaptalanul senkit sem vádoltak meg. 

– Nem hinném – hangzott el váratlan helyen. Szóba került még Pócs János zseniális videója és sok minde más Vezércikk című műsorunkban, ahol Velkovics Vilmos vendégei Szikra Levente, Deák Dániel és Kacsoh Dániel voltak.

 

Továbbiak a témában