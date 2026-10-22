Polt Péter: Nem hiszem, hogy ez személyes kérdés

– Nem dönthetnék ma sem másként, a tények és a jogszabályok indokolták ezt a döntést – mondta el Polt Péter arról a döntéséről, amikor két évvel ezelőtt kikérte Magyar Péter mentelmi jogát az Európai Parlamenttől.

Az őt ért korábbi bírálatok kapcsán felidézte, hogy annak idején még szinte hivatalba sem lépett, de már komoly kritikákat kapott, így ehhez hozzá kellett szoknia.

Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-kormány Alaptörvény módosítása révén eltávolították az Alkotmánybíróság elnöki székéből, úgy vélekedett, hogy ez nem személyes kérdés, nem az ő személye az érdekes, mivel az Alkotmánybíróság egy olyan intézmény, amely része a hatalommegosztás, illetve a fékek és egyensúlyok rendszerének

Polt Péter kifejezte, hogy nem ért egyet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításával, szerinte ez gyengíti azt az Ügyészséget, amely álláspontja szerint jól dolgozott eddig is. Ezt bizonyítja az is, hogy ügyészeket csábítanak át az új hivatalhoz. Emlékeztetett arra is, hogy Romániában is megtörtént egy hasonló hivatal létrehozása (DNA), amely a korábbi és az új szervezet rivalizálásához vezetett, míg Szlovákiában az újonnan létrehozott Különleges Ügyészség vezetőjének a letartóztatása lett a végeredmény. Ha rajta múlt volna, meghagyta volna az Ügyészséget korábbi funkciójában, és nem ért egyet az új hivatal létrehozásával.

Matolcsy György ügyével kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy ez a nyomozás még 2025-ben indult el, illetve az ügyben tapasztalt, különböző helyekről érkező nyomásgyakorlásról úgy vélekedett, hogy az előzetes letartóztatás nem előrehozott büntetés.