Provokátorok vegzálták a politikai foglyokért imádkozókat

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) közös imát szervezett a politikai foglyokért és a szétszakított családok újraegyesítéséért, kiállva többek között Hankó Balázsért és Varga-Bajusz Veronikáért. Rétvári Bence frakcióvezető az áhitat előtt hangsúlyozta, hogy a hatalom a fogvatartottakon keresztül akarja félelemben tartani az országot. Az eseményt baloldali propagandisták – köztük a Kontroll munkatársai – próbálták megzavarni, akik a templomnál vegzálták és provokálták a résztvevőket, többek között Orbán Viktor édesanyját is.