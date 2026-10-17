Saját képviselőjén szórakozott a Tisza-frakció – a Trollban is előkerült a jelenet

A parlamenti jelenetek, Magyar Péter nadrágjával kapcsolatos megjegyzései és a képviselők alkohol- és drogtesztjének ötlete is terítékre került a HírTV Troll című műsorában. Velkovics Vilmos, Dezse Balázs, Apáti Bence és Kacsoh Dániel a közélet legfrissebb történéseit vitatták meg.

Nevetés a Tisza frakciójában

A parlamenti felszólalások és a képviselők reakciói ismét beszédtémát szolgáltattak. Magyar Péter és Velkey György nem tudta visszatartani a nevetését a Tisza Párt egyik képviselőjének parlamenti felszólalása közben. Gurzó Mária a mentelmi ügyéről beszélt az Országgyűlésben, ám történetének előadása saját képviselőtársait is megnevettette. A történtek kapcsán az volt a kérdés, mennyire veszik komolyan egymás mondandóját a parlamenti képviselők.

Magyar Péternek a nadrágjával is van problémája

A beszélgetésben előkerült az is, hogy a miniszterelnök nehezményezte, hogy a nadrágjával „szórakoznak”. A téma a parlamenti szóváltások és a politikai adok-kapok részeként került terítékre.

Alkohol- és drogteszt a parlamentben?

A műsor résztvevői a képviselők kötelező alkohol- és drogtesztjének ötletéről is beszéltek. Magyar Péter október 13-án vetette fel, hogy a parlamentben vezessenek be kötelező, előre be nem jelentett ellenőrzéseket, miután bírálta Pócs János viselkedését. A miniszterelnök a Tisza-frakciót arra kérte, hogy kezdeményezze a szükséges szabálymódosításokat. A felvetés a politikai közbeszéd egyik újabb vitatémájává vált.