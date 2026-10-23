Szabadság tér '56 - A kommunista terror aktái

A HírTV műsorában Rákay Philip kommunikációs szakember, producer elevenítette fel az 1956-os forradalom eseményeit és a kommunista diktatúra bűneit. Stúdióbeszélgetésében – a Szabadság tér ’56 kötetekre is hivatkozva – kiemelte a szembenézés és a történelmi igazságtétel fontosságát, élesen bírálva a kommunista rendszer vezetőit és a felelősségre vonás elmaradását. Hangsúlyozta a fiatal generációk számára a múlt tiszta megismerésének és a kommunista ideológia veszélyeinek felismerésének jelentőségét.