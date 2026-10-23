Szerelem és forradalom

A HírTV ünnepi műsorában Bodrogi Gyula nemzet színésze elevenítette fel az 1956-os forradalom idején megélt emlékeit. Főiskolásként kokárdát kapva került bele a Rákóczi úti felvonulásba, majd a Parlament előtt is jelen volt. Felidézte a mindennapos lövöldözéseket, a golyózáport, valamint azt, amikor kenyérért állva soron kívül kapott élelmet. Bár fegyver nem volt nála, egy alkalommal vigyázott egy pisztolyra, és a házukba betérő forradalmár fiataloknak is segített. Megosztotta emlékeit a szerelméről, Törőcsik Mariról, valamint arról is, amikor az orosz tankok lövései találták el a szülei lakását. Zárásként kiemelte: a nehéz idők ellenére sem gondolkodott azon, hogy elhagyja az országot.