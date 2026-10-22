Újabb tiszás államtitkár fontolgatja a lemondását?

A tiszás Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár is le akar mondani - írja a KözTér. A portál a Belügyminisztérium belső tevékenységére rálátó források alapján közölt egy cikket, amelyben az áll, hogy a sportállamtitkár több témában is ellentétes állásponton van, mint Kármán András. Ilyen például, hogy a pénzügyminiszter az első pillanattól teljesen el akarta törölni a sport tao-támogatási rendszerét, Kálnoki-Kiss azonban nem. A külügyminiszter lehetséges távozásáról is a Köztér írt korábban. A portál úgy tudja, hogy Orbán Anita már 20 nappal a kormányalakítás után jelezte távozási szándékát Magyar Péternek.

,Alapvetően szakpolitikai feladatként tekintek az államtitkári titulusra."

Kálnoki-Kiss Attila így beszélt a kormányzati munkájáról egy hónapja, bár épp akkor a lemondását tervezhette - a Köztér információi szerint. Sajtóhírek alapján nézetkülönbség alakult ki közte és Kármán András pénzügyminiszter között a tao-rendszer kivezetése miatt. Úgy tudni Kálnoki-Kiss azt akarta elérni, hogy a rendszer kivezetése legalább lépcsőzetes legyen. A portál arról is ír, hogy az államtitkár felmondását nem fogadták el. A Köztér szerint ennek az az oka, hogy nincsen helyette más.