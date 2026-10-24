Unokája mellett támadta le a Telex Orbán Viktort Párizsban

A Telex újságírója kiutazott a francia fővárosba, miután kiderült, hogy a Fidesz elnöke jelenleg ott tartózkodik. Orbán Viktor éppen unokájával sétált, amikor az újságíró letámadta.
A korábbi miniszterelnök jelezte, hogy nyaralását tölti.
A korábbi miniszterelnök jelezte, hogy éppen nyaralását tölti.
A Telex újságírója kiutazott a francia fővárosba, miután kiderült, hogy a Fidesz elnöke jelenleg ott tartózkodik. Orbán Viktor éppen unokájával sétált, amikor az újságíró letámadta.
A korábbi miniszterelnök jelezte, hogy nyaralását tölti.