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Unokája mellett támadta le a Telex Orbán Viktort Párizsban

A korábbi miniszterelnök jelezte, hogy éppen nyaralását tölti.

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  • Frissítve: 2 órája
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A Telex újságírója kiutazott a francia fővárosba, miután kiderült, hogy a Fidesz elnöke jelenleg ott tartózkodik. Orbán Viktor éppen unokájával sétált, amikor az újságíró letámadta. 

A korábbi miniszterelnök jelezte, hogy nyaralását tölti. 

 

 

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