Újabb intézményvezetőt küldene el Magyar Péter, most Windisch László került célkeresztbe

A Windisch László körül kialakult konfliktusban Magyar Péter ismét az Állami Számvevőszék vezetőjének távozását követeli, míg Orbán Viktor személyes motívumokról beszél. A Windisch László leváltása azért is különleges ügy, mert az ÁSZ elnökét 2022-ben tizenkét évre választotta meg a parlament. A független intézmények helyzete hónapok óta vita tárgya, miközben a Tisza-kormány személycseréi több korábbi, hosszú mandátumú vezetőt is érintettek. Állami Számvevőszék

Windisch László: személyes bosszú vagy intézményi elszámoltatás?

Orbán azért beszél személyes motívumról, mert Windisch Varga Judit jelenlegi párja. Magyar ezzel szemben az ÁSZ működésével, kampányfinanszírozási ügyekkel és a Déli Körvasút vizsgálatával indokolja távozási követelését. Az ÁSZ ezeket a vádakat visszautasította, és Windisch már az államfőhöz is fordult az intézmény függetlenségét féltve. Vagyis a személyes indíték Orbán politikai állítása, az intézményi konfliktus viszont dokumentált tény.

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