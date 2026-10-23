Szabadnak és magyarnak maradni: zászlómenet és ünnepi beszédek a Bem téren

Az 56 Lángja Alapítvány szervezte zászlómenet a Műegyetem rakpartról indult: a résztvevők egy 1848 méteres zászló kíséretében a Bem tér felé vonultak. Szilágyi Ákos és Spilák Gergely a HírTV-nek az összefogásról, illetve a brüsszeli elképzelésekkel szembeni kiállásról beszélt. A Fidesz október 23-i megemlékezése a Bem téren folytatódott, ahol Hankó Balázs üzenete is elhangzott. Előzmény: a HírTV beszámolója az ünnepség programjáról.

Zászlómenet: az összefogástól az ünnepi beszédekig

Áder János volt köztársasági elnök, Schmidt Mária, a Terror Háza korábbi főigazgatója, valamint Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője mondott beszédet. Bóka a függetlenség és a nemzeti önazonosság megőrzését hangsúlyozta. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna felolvasta börtönben lévő férje levelét; abban Hankó saját fogva tartását politikai fogságnak nevezte. A szervezők a nemzeti összetartozást kívánták megjeleníteni. Az alapítvány eredeti közleménye.