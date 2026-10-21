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Zsolti bácsi ügye: az ügyészség szerint hamisak voltak a koronatanú vallomásai

Fordulat állt be az áprilisi országgyűlési választások előtti legélesebb belpolitikai botrány büntetőeljárásában. A Zsolti bácsi néven elhíresült ügyben az ügyészség megszüntette a szexuális visszaélés miatt indított nyomozást, miután a koronatanú állításai megalapozatlannak bizonyultak.

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A nyomozó hatóság döntése pontosan azt a vádpontot semmisítette meg, amelyre a választások előtt a legnagyobb belpolitikai támadást építették fel a nemzeti oldal ellen. Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője a Hír TV-nek nyilatkozva rámutatott: a felépített kampány egyetlen célja az volt, hogy a jobboldalra pedofilvádakat húzzanak rá. A politikus részletesen ismertette a hatósági döntés jogi következményeit:

Bangó Sándor vallomásairól mondta ki a mai napon az ügyészség, hogy azok nem voltak megalapozottak, azok hamisak voltak, és azokat a nyilatkozatokat, amit ezzel kapcsolatban tett Bangó Sándor, ezért azok semmisek, tehát nem fogják felhasználni a büntetőeljárás során, amit a volt főigazgató ellen indított a Nyomozó Főügyészség.”

A képviselő emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter miniszterelnök testvére, Magyar Márton a választások után ígéretet tett az állítólagos politikus megnevezésére, ám a nagy érdeklődéssel várt interjú végét végül levágták, így a név soha nem hangzott el.

 

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