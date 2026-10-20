Mitől működhet, és hol bukhat el a Tisza-kormány 2027-es költségvetése?

A 2027-es költségvetés kapcsán Dornfeld László elemzi a kormány terveit. Az anyák szja-mentessége változik, miközben a költségvetési hiány 4,9 százalék lehet. A kétgyermekes anyák adómentessége 40 év felett megszűnne, a 2027-es költségvetési tervezet 1465 milliárdos állami megtakarítással és 665 milliárdos nettó adóbevétel-növekedéssel számol. A Tisza-kormány gazdaságpolitikája mindeközben növekedést és lakossági adócsökkentést is ígér.

2027-es költségvetés: egyszerre osztanak és vonnak el

A kormány valóban csökkentené több dolgozó szja-ját, megduplázná a családi pótlékot és többet költene egészségügyre, miközben vállalati adókat emel és szűkíti az anyák adómentességét. Ezért az élő vita kulcsa nem az, ki talál erősebb jelzőt, hanem hogy a bevételek, kiadáscsökkentések és vállalások együtt fenntartható költségvetést adnak-e ki.