Az állattartók az ukrán gabona beengedését sürgetik

Egy nyílt levél szerint az állattartók és a takarmánygyártók az ukrán gabona beengedését sürgetik Magyarországon. De mi áll az egész hátterében? Miért lenne erre szükség? A Hír TV Napindító című műsora ezekre a kérdésekre kereste a választ Bidló Gáborral, a Budagabona Kft. ügyvezetőjével.

A szakértő felhívta a figyelmet, hogy a mostani helyzet másfajta megközelítést igényel, mint 2022-ben, amikor megjelent az ukrán gabona Európában. Az a nagy különbség, hogy az idei várható kukoricatermés nem fedezi a hazai igényeket, és mintegy másfél millió tonna importra lehet szükség.