Költségvetés: fedezet nélküli ígéretek?

A HírTV Napindító című műsorának vendégeként Sebestyén Géza közgazdász elemezte a legfrissebb költségvetési számokat, hangsúlyozva: a tervezett intézkedések mögött meghúzódó, több mint kétezermilliárd forintos elvonás súlyos nyomot hagyhat a gazdaságon.

A szakértő rámutatott, hogy a tartós kiadások – mint a nyugdíjak vagy a közszférában dolgozók béremelése – hosszú távú, évről évre biztosított fedezetet igényelnek, ám a tervezet sok helyen egyszeri bevételekre és drasztikus elvonásokra támaszkodik.

A minisztériumi beruházások húszszázalékos visszavágása, valamint a dologi kiadások csökkentése nemcsak a fejlesztéseket akasztja meg, hanem a kis- és középvállalkozások megrendeléseit is drasztikusan apasztja.

Különösen kérdéses a vagyonadó bevezetése és a nagyvállalatokat, energetikai szektort terhelő különadók növelése. Bár politikailag népszerű lépésnek tűnhet a tőkésebb rétegek adóztatása, a hazai kkv-szektor és a mezőgazdaság szereplői is megsínylik majd a többletterheket. A vállalkozásoktól elvonott források ugyanis hiányozni fognak a bérfejlesztésekből és a beruházásokból, ami hosszú távon a versenyképesség romlásához és a foglalkoztatás visszaszorulásához vezethet.