Megtorpant a beruházási kedv, a cégek egy része már létszámleépítést tervez

A hazai vállalkozások egyre óvatosabban terveznek, és a bizonytalanság már a munkaerővel kapcsolatos döntéseikben is megjelenik. A VOSZ Barométer legfrissebb felmérése szerint a cégek 12 százaléka már a létszámleépítés lehetőségével is számol, miközben a beruházási kedv is megtorpant.

A vállalkozások most egyértelmű gazdaságpolitikai irányokra és kiszámítható feltételekre várnak.

Bár a magyar vállalkozások egy része továbbra is bizakodva tekint a jövőbe, a gazdasági kilátások egyelőre nem igazolják vissza maradéktalanul ezt az optimizmust. A visszafogott kereslet, a bizonytalan megrendelések és a beruházási kedv mérséklődése egyre több cégnek okoz fejtörést. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének friss Barométere azt vizsgálta, hogyan látják helyzetüket a hazai vállalkozások, és milyen változásokra várnak a következő időszakban