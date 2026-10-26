Palóc André: Számos hátrányos intézkedést tartogat a jövőévi költségvetés

A Hír TV élő adásában Palóc André országgyűlési képviselő ismertette a 2027-es költségvetés tervezetét, amely szerinte több ponton is hátrányosan érinti a magyar családokat, a fiatalokat és a vállalkozásokat. Kiemelte, hogy a tervezett intézkedések komoly terheket rónak a lakosságra, miközben az adóemelések és a támogatások szűkítése komoly gazdasági nehézségeket vetnek előre.