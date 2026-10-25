Az adócsökkentés költségvetéséből kimaradtak a zöldségek és a gyümölcsök

Ígéretből halasztás: a zöldségek és gyümölcsök áfája 2027-ben sem mérséklődik 27-ről 5 százalékra. Kármán András pénzügyminiszter a 2027-es költségvetés korlátaira hivatkozik. Magyar Péter korábban gyors csökkentést ígért; Bűdi Zsolt Attila szerint a magyar termelők közben versenyhátrányban maradnak. Előzmény: a HírTV kertészeti háttéranyaga.

Zöldségek és gyümölcsök áfája: mikor lesz tervből döntés?

Az ígéretet nem törölték, a végrehajtás dátuma viszont eltűnt. A FruitVeB elismeri a 160 milliárd forintos közvetlen költségvetési kiesést, ám arra figyelmeztet: a magas áfa az adócsalóknak kedvez, a tisztességes termelőket hátrányba hozza. A fedezet valós költségvetési kérdés, a korábban megjelölt határidő elmulasztása pedig ellenőrizhető politikai tény. A FruitVeB közleménye.