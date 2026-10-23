Az 1956-os megemlékezés Rómában is a magyar szabadságharcosok emlékét idézi fel. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tartott eseményről Jánosi Dalma, a HírTV helyszíni tudósítója jelentkezik. Az 1956-os forradalom nemzetközi emlékezetét a Római Magyar Akadémia is ápolja: az 1956-os magyar menekültek történetét bemutató kiállítás kapcsolódik az évfordulóhoz. A római magyar megemlékezés hagyományairól a HírTV korábban is beszámolt.

1956-os megemlékezés Rómában: a szabadságharc nemzetközi emlékezete

Az olasz fővárosban október 15. óta Ata Kandó fényképeiből látható kiállítás, amely a forradalom leverése után menekülő magyar családok történetét idézi fel. A tárlat november 15-ig látogatható. A külügyminisztérium az évfordulóra külön kezdeményezést is indított a külföldi magyar emlékhelyek feltérképezésére. A mai római ünnepség részleteiről és a résztvevőkről Jánosi Dalma helyszíni jelentkezése adhat tájékoztatást. A Római Magyar Akadémia hivatalos programjai.