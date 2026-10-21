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A Wall Street Journal szerint Putyin elrendelte a szabotázsok fokozását Európában

Kosztur András történész, geopolitikai elemző és Dunda György voltak a vendégeink.

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A „Wall Street Journal” szerint Vlagyimir Putyin elrendelte a szabotázsok fokozását Európában. Az amerikai lap által idézett amerikai hírszerző szolgálatok szerint – amelyek a következtetéseikről tájékozott európai tisztviselőkre hivatkoznak – az orosz elnök elrendelte a szabotázsok és a titkos műveletek fokozását a NATO-tagállamok ellen. 

A napilap szerint ezek a lépések célja, hogy megzavarják a Kijevnek nyújtott támogatást és káoszt keltsenek Európában. A nyomozók robbanóanyagokat, drónokat és fegyvereket szállító hálózatokat, valamint érzékeny helyszínek közelében elrejtett rejtekhelyeket fedeztek fel. Friedrich Merz kancellár munkatársai állítják, hogy Berlin fontolóra vette volna a NATO kollektív védelemről szóló 5. cikkének alkalmazását, ha a lipcsei támadás számos áldozatot követelt volna. Moszkva tagadja, hogy bármi köze lenne az európai szabotázsokhoz.

 

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