Az unió felgyorsítja a felkészülést a háborúra 

2030-ig átfogó védelmi, hadiipari és katonai szállítási rendszert épít ki az EU, hogy fegyveres konfliktus esetén gyorsan mozgósíthassa a tagállamok katonai erőit és haditechnikai eszközeit, ez derült ki az október 15–16-i brüsszeli EU-csúcson. A „katonai Schengen” néven emlegetett rendszerrel az unió 2027 végéig egységes katonai mobilitási térséget akar létrehozni. A cél a határátlépési engedélyek gyorsítása, a vámeljárások egyszerűsítése és a katonai szállítások akadályainak felszámolása.

A NATO európai főparancsnoka Varsóban bemutatta Oroszország legyőzésének NATO-stratégiáját, a Financial Times pedig arról ír, hogy alvajáóként sodródhatunk bele a harmadik világbaborúba. Eközben Washington folytatja a békeegyeztetéseket Zelenszkijjel és Moszkvával.