Fegyverek is megjelentek a zavargások résztvevőinél

Francia újságíró számolt be arról, hogy Párizs, Marseille és Lyon utcáin egyes zavargóknál AK–47-es gépkarabélyok és Skorpion géppisztolyok voltak, a rendőrök pedig helyenként a túlerő és egy esetleges tömeges lövöldözés veszélye miatt nem intézkedtek. Lara Tchekov egy televíziós műsorban elmondta, hogy a fegyveresek között fiatalkorúak, szervezett bűnözői csoportok tagjai és iszlamista körökhöz köthető személyek is voltak, közülük többen továbbra is szabadlábon lehetnek.

A Fox News Digital oknyomozása eddig 54 szervezetet azonosított Franciaország egyre fokozódó tüntetései mögött – egy kiterjedt hálózatot kommunista pártokból, forradalmi szocialista csoportokból, szakszervezetekből, Palesztina-szolidaritási szervezetekből és nemzetközi médiumokból. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök 2023-ban figyelmeztette Emmanuel Macront, amikor a francia elnök a gázai bombázások leállítására szólította fel. Netanjahu azt mondta:„A Hamász által ma Gázában elkövetett bűncselekményeket holnap Párizsban, New Yorkban és bárhol a világon elkövethetik."