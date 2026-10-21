Emmanuel Macron elítéli azokat a vezetőket, akik Franciaország kárára folytatnak kampányt

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden kijelentette, hogy Franciaországot a „szélsőséges iszlám inváziója” sújtja, miután a hétvégi, gazdasági helyzet miatti tömegtüntetések zavargásokba torkolltak. Egy interjúban az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a francia vezetők nem készültek fel megfelelően a zavargásokra, és azt állította, hogy a megmozdulásokat szélsőséges muszlimok szították, annak ellenére, hogy a francia társadalom különböző rétegei vonultak utcára az ország nagyvárosaiban, köztük a fővárosban, Párizsban. „Nem készültek fel időben; egyszerűen feladták. Behódoltak a szélsőséges iszlám inváziójának” – mondta Netanjahu.