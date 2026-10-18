Felgyújtották a 140 éves városházát, összeomlott – elképesztő méretűek a zavargások

Összeomlott a 140 éves városháza tetőszerkezetének egy része a franciaországi Limoges-ban, miután az épület lángra kapott a szombati országos tüntetések idején. Franciaországban kitört a káosz: több százezren tiltakoztak országszerte a megélhetési költségek emelkedése és a közszolgáltatások rossz állapota miatt. Erőszakos csoportok középületeket támadtak meg, üzleteket fosztogattak és rendőrökre támadtak.

Óriási mértékűre duzzadtak a tiltakozásaok

Lille városába könnygázzal próbálták feloszlatni a tüntetést a rendőrök. A rohamrendőrök próbálták visszaszorítani a tömeget. A tiltakozások a múlt hónapban párizsi középiskolákban kezdődtek a tanárhiány és az elhanyagolt iskolák miatt, majd az egyenlőtlenségek, a közkiadások és az életszínvonal kérdései is napirendre kerültek.

Összecsapások Olaszországban is

Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Milánóban a dóm előtti téren, ahol a magas megélhetési költségek ellen demonstráltak. § A rohamrendőrök a luxusüzleteiről ismert II. Viktor Emánuel galériából is megpróbálták kiszorítani a kapucnis tüntetőket. Az üzletek lehúzták a redőnyöket, a turisták menekültek a belvárosból, a dóm metróállomását pedig lezárták. Sajtóbeszámolók szerint többen megsérültek, és több embert őrizetbe vettek.