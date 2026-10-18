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Felgyújtották a 140 éves városházát, összeomlott – elképesztő méretűek a zavargások

Lángok, könnygáz és utcai összecsapások – Franciaország több városában is erőszakba torkolltak a tüntetések. Limoges-ban felgyújtották a 140 éves városházát, egy része össze is omlott. Közben több százezren vonultak utcára a drágulások és a romló közszolgáltatások miatt. A tanárhiány és az elhanyagolt iskolák miatti demonstrációk nőttek országos megmozdulássá. A rendőrség több helyen könnygázt vetett be, a belügyminiszter beszámolója szerint pedig mintegy 1200 embert vettek őrizetbe.

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Összeomlott a 140 éves városháza tetőszerkezetének egy része a franciaországi Limoges-ban, miután az épület lángra kapott a szombati országos tüntetések idején. Franciaországban kitört a káosz: több százezren tiltakoztak országszerte a megélhetési költségek emelkedése és a közszolgáltatások rossz állapota miatt. Erőszakos csoportok középületeket támadtak meg, üzleteket fosztogattak és rendőrökre támadtak. 

Óriási mértékűre duzzadtak a tiltakozásaok

Lille városába könnygázzal próbálták feloszlatni a tüntetést a rendőrök. A rohamrendőrök próbálták visszaszorítani a tömeget. A tiltakozások a múlt hónapban párizsi középiskolákban kezdődtek a tanárhiány és az elhanyagolt iskolák miatt, majd az egyenlőtlenségek, a közkiadások és az életszínvonal kérdései is napirendre kerültek.

Összecsapások Olaszországban is

Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Milánóban a dóm előtti téren, ahol a magas megélhetési költségek ellen demonstráltak. § A rohamrendőrök a luxusüzleteiről ismert II. Viktor Emánuel galériából is megpróbálták kiszorítani a kapucnis tüntetőket. Az üzletek lehúzták a redőnyöket, a turisták menekültek a belvárosból, a dóm metróállomását pedig lezárták. Sajtóbeszámolók szerint többen megsérültek, és több embert őrizetbe vettek.

 

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