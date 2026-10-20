Felperzselheti Európát az infláció és a megélhetési válság

A HírTV Napindító című műsorában Vukics Ferenc katonai szakértő értékelte a nyugat-európai tüntetéseket, a megélhetési válságot és a migráció kérdését.
A beszélgetés főbb megállapításai:
- Nyugat-európai belső feszültségek: A szakértő szerint a nyugati országokat nem csupán a külső katonai fenyegetések, hanem a társadalmi széttagoltság és a belső, polgárháborús jellegű konfliktusok veszélyeztetik a leginkább.
- A migráció gazdasági és társadalmi ára: Kiemelték a migráció hatalmas költségeit (például a német adatokra hivatkozva) és az erre épülő, külön iparággá vált folyamatokat, amelyek destabilizálják a közbiztonságot és a gazdaságot.
- Politikai kilátások és az október 23-i helyzet: Kitértek a franciaországi zavargásokra, a rendfenntartó erők nehézségeire, valamint a hazai politikai aktualitásokra és a várható október 23-i külföldi vendégek helyzetére is.