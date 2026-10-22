Feszült a légkör Milánóban

Szigorú biztonsági intézkedések mellett próbál visszatérni a rendes kerékvágásba Milánó a hétvégén kirobbant erőszakos utcai zavargások után. A római kormány rendkívül szigorú rendeletet bocsátott ki – amely akár öt évig terjedő börtönbüntetéssel fenyegeti a közbiztonságot veszélyeztető tüntetőket –, emellett 500 katonát vezényelt az észak-olasz metropoliszba, és a hét elején kijárási tilalmat is elrendeltek a város egyes részein.

A HírTV milánói tudósítója, Jánosi Dalma a Dóm térről bejelentkezve elmondta, hogy a helyszínen, ahol a hétvégén utcaköveket dobáló és kukákat gyújtogató csoportok miatt gerillaharcra emlékeztető állapotok alakultak ki, jelenleg látszólagos a nyugalom.

Bár a turisták újra fotózkodnak a téren, a helyiek és a helyi kereskedők aggódnak az esetleges újabb spontán zavargások miatt. A kiemelt biztonsági jelenlét és a rendőri ellenőrzések folyamatosak, miközben az óriási kiesést elszenvedő luxusüzletek is újra megnyitottak.