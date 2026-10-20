Forrong Franciaország: éjszakai korlátozásokat vezettek be, a rendkívüli állapot is szóba került

Kijárási korlátozásokat vezettek be több francia nagyvárosban a napok óta tartó zavargások miatt. Az intézkedésekkel az újabb erőszakos cselekményeket és az éjszakai fosztogatásokat akarják megelőzni.

A párizsi rendőrfőnök egyes kerületekben betiltotta a gyülekezést este 8 óra és reggel 6 óra között, míg egy szűkebb körzetben kijárási tilalmat vezetett be este 11 órától.

A francia miniszterelnök kizárta az általános kijárási tilalom bevezetését Párizsban, de a rendkívüli állapot lehetőségét nem vetette el.