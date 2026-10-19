Lángok és fosztogatás Párizs utcáin – a francia elnök a szélsőbaloldalt okolja

Vasárnap is gyújtogatásokkal és fosztogatásokkal folytatódtak a zavargások Párizsban a magas megélhetési költségek miatt. A francia elnök szélsőbaloldali, valamint bűnözői köröket tett felelőssé a történtekért. Egyúttal felkérte a kormányt, hogy az oktatás résztvevőivel együtt dolgozzon ki „konkrét javaslatokat” a válság kezelésére. A francia jobboldal egyik vezetője, Marine Le Pen szerint az ország a 2027-es áprilisi elnökválasztáson a biztonság megújításáról és a demokrácia megbecsüléséről is dönt.