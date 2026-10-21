Kiemelt videók

Trump könyörtelenül kimondta, mi az oka a franciaországi zavargásoknak

Kijárási tilalom lépett életbe Párizsban, de már szervezik az újabb tüntetést.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 1 órája
Vágólapra másolva!

Donald Trump a franciaországi zavargásokat forradalomnak nevezte, és a bevándorlást okolta az erőszakért. Szerinte Európa jövője is veszélybe kerülhet.

Véget vetett az utcai erőszaknak a kijárási tilalom Párizsban. A francia miniszterelnök azt ígérte, hogy a szombatra tervezett újabb tüntetésekre még több rendőrt és katonákat is mozgósítanak. 

Olaszországban is igyekeznek megfékezni az erőszakot, a milánói zavargásokat követően rendkívüli rendeletet bocsátott ki az olasz minisztertanács. Minden eddiginél keményebb fellépést hirdetett meg a tüntetéseken elszabaduló erőszak és a városon végig söprő vandalizmus ellen. Akár öt évnyi börtönt is kaphat az a demonstráló, aki veszélyezteti a közbiztonságot. A részletekről Jánosi Dalma tudósított, Rómából.

 

Továbbiak a témában