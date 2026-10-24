Trump közbenjárt a Starlink újraindítása érdekében, de a feszültség maradt

Az elmúlt időszak ismét turbulens volt a diplomácia tekintetében, miután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nyíltan is elítélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki szerinte nem akarja lezárni a háborút. A konfliktus leple alatt Ukrajna problémákat tapasztalt a Starlink szolgáltatásban.

Az ukrán haderő, amely nagyban támaszkodik az Elon Musk által üzemeltetett műholdas szolgáltatásra az elmúlt napokban komoly kimaradásokat tapasztalt.

Nemrég Donald Trump a sajtó számára jelezte, hogy telefonon egyeztetett Elon Muskkal, aki nem sokkal később visszaállította a szolgáltatást a háború sújtotta országban.