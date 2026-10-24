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Trump közbenjárt a Starlink újraindítása érdekében, de a feszültség maradt

Ukrajna és az Egyesült Államok kapcsolata az elmúlt hetekben kiéleződött, az amerikai elnök azonban most tett egy gesztust.

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Az elmúlt időszak ismét turbulens volt a diplomácia tekintetében, miután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nyíltan is elítélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki szerinte nem akarja lezárni a háborút. A konfliktus leple alatt Ukrajna problémákat tapasztalt a Starlink szolgáltatásban. 

Az ukrán haderő, amely nagyban támaszkodik az Elon Musk által üzemeltetett műholdas szolgáltatásra az elmúlt napokban komoly kimaradásokat tapasztalt. 

Nemrég Donald Trump a sajtó számára jelezte, hogy telefonon egyeztetett Elon Muskkal, aki nem sokkal később visszaállította a szolgáltatást a háború sújtotta országban. 

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