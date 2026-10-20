Ukrán korrupció: 15 ezer dollár a szabadság ára

A HírTV kárpátaljai tudósítója, Dunda György arról számolt be, hogy nagyszabású korrupciós vizsgálat indult a kárpátaljai regionális toborzóiroda új vezetője ellen, aki a gyanú szerint cinkostársaival akár 15 000 dolláros vesztegetési pénzért cserébe segített kimenteni a férfiakat a katonai szolgálat alól,. A tudósítás rávilágított az erőszakos mozgósítási módszerek miatti növekvő lakossági felháborodásra is, mivel a toborzók sokszor már magánterületekre és udvarokra is behatolnak. Végül Dunda György kitért arra is, hogy Donald Trump kritikus nyilatkozatai nyomán felerősödtek a viták Volodimir Zelenszkij elnöki alkalmasságáról és az esetleges ukrajnai választásokról, miközben az országban egy hosszan tartó háborúra rendezkednek be.