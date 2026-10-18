Elszállt üzemanyagárak: tovább tart a tiltakozás - HírTV

Utakat zártak le a kamionsofőrök Dél-Olaszországban, mert szerintük az állami könnyítések ellenére is olyan magas az üzemanyag ára, hogy már nem tudnak nyereségesen dolgozni. Puglia tartományban több benzinkúton is kifogyott az üzemanyag. Közben egy jobboldali párt a parlament előtt tiltakozott az Ukrajnának szánt támogatás ellen, mondván: most az olaszoknak van nagyobb szükségük erre a pénzre, nem Volodimir Zelenszkijnek.

Közben hivatalosan is felfüggesztette az orosz gazdaságot célzó szankciókat Donald Trump. A megállapodás szerint így, több millió hordónyi üzemanyag érkezhet a dízelpiacra.

Kijev attól tart, hogy a megállapodás a más területekre kiterjedő szankciók feloldását is elindíthatja. A francia elnök pedig arról beszélt, hogy az alku nem jelent valódi megoldást az üzemanyagárak csökkentésére. Moszkva szerint a közös dízelüzletből szélesebb orosz–amerikai gazdasági együttműködés körvonalazódhat.