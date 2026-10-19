Zavargások és háborús készülődés zajlik

A Trump Zelenszkij konfliktus tovább mélyül, miközben a NATO keleti szárnya újabb fekete-tengeri incidensek miatt készültséget növel. Az amerikai ukrán viszony romlása közben novemberben már egy lehetséges ukrajnai nemzetközi misszió telepítését gyakorolják európai katonák Lengyelországban. Az európai tüntetések is erősödnek: a franciaországi zavargások után Olaszország több városában is összecsapások történtek.

Trump Zelenszkij konfliktus: Európa egyszerre néz kifelé és befelé

Trump azt állítja, Zelenszkij nem tesz eleget a háború lezárásáért, Kijev viszont attól tart, Washington Moszkva felé mozdul. Mindeközben román vadászgépek két drónt lőttek le a Fekete-tenger térségében, a NATO pedig az orosz hibrid műveletek és kritikus infrastruktúrák védelmét is kiemelt kérdésként kezeli. A Láncreakció azt vizsgálja, mennyire nőtt meg Európában egyszerre a külső és a belső biztonsági kockázat.