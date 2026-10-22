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A Magyar Rádió a forradalom egyik jelképévé vált

Az 1956-os forradalom egyik ikonikus helyszíne a Magya Rádió épülete, amely nem hiába vált jelképpé. A tiltakozók be szerették volna olvasni követeléseiket, azonban a helyzet hamar komolyra fordult, és az első lövések is eldördültek.

  • Radar
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
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Kiss Dávid történész a Radar műsorában ugyan leszögezte, hogy a közhiedelemmel ellentétben a forradalom első lövései nem itt dördültek, azonban Budapesten ez volt az egyik legfontosabb helyszín. A tüntetők körbezárták a Magyar Rádió épületét, és szerették volna beolvasni követeléseiket, azonban az épületben tartózkodó karhatalmi erők hamarosan tüzet nyitottak rájuk. 

A kivezényelt katonák azonban nem akartak a civilekre lőni, többen pedig felajánlották fegyvereiket a forradalmároknak, akik nem sokkal később elfoglalták az épületet.

 

 

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