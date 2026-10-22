A Magyar Rádió a forradalom egyik jelképévé vált

Kiss Dávid történész a Radar műsorában ugyan leszögezte, hogy a közhiedelemmel ellentétben a forradalom első lövései nem itt dördültek, azonban Budapesten ez volt az egyik legfontosabb helyszín. A tüntetők körbezárták a Magyar Rádió épületét, és szerették volna beolvasni követeléseiket, azonban az épületben tartózkodó karhatalmi erők hamarosan tüzet nyitottak rájuk.

A kivezényelt katonák azonban nem akartak a civilekre lőni, többen pedig felajánlották fegyvereiket a forradalmároknak, akik nem sokkal később elfoglalták az épületet.