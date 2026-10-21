Egy apró borsodi falu, amelyre egész Európa felfigyelt

Egy apró borsodi falu bizonyította be, hogy összefogással és tudatos tervezéssel európai szintű sikereket lehet elérni. Az Észak-Magyarországon fekvő, mindössze 600 lelkes Szögliget ezüst minősítést nyert el az Európai Falumegújítási Díj 2026-os versenyén. A kistelepülés nemcsak mesés természeti adottságaival, de a helyiek példaértékű közösségi programjával is lenyűgözte a nemzetközi zsűrit.

A Gömör–Tornai-karszt festői ölelésében fekszik Szögliget. Egy falu, amely mostantól hivatalosan is Európa élvonalába tartozik. Az idei, „All different. All together.” – vagyis „Mind különbözőek. Mind együtt.” mottóval meghirdetett Európai Falumegújítási versenyen 25 település közül érdemelte ki az ezüst fokozatot.