Egyetlen mozdulat is életet menthet: rendhagyó flashmobot tartottak a Keleti pályaudvarnál

Az újraélesztésnél minden másodperc számít, a gyors segítségnyújtás pedig életet menthet. Pénteken, az újraélesztés világnapja alkalmából látványos bemutatóval hívták fel a figyelmet az életmentő technikák fontosságára, és arra, hogy a szükséges ismeretek birtokában bárki segíthet a bajba jutott embertársán.

Szokatlan látvány fogadta a Keleti pályaudvar környékén közlekedőket. Mentők, tűzoltók, rendőrök és más egyenruhások részvételével tartottak látványos flashmobot az újraélesztés világnapja alkalmából. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az időben megkezdett segítségnyújtás fontosságára. Hirtelen szívmegállás esetén ugyanis minden perc számít, a mentők kiérkezéséig pedig a közelben lévők beavatkozása is életmentő lehet. Sokan mégis bizonytalanok, hogy mit tegyenek egy ilyen helyzetben, pedig az alapvető lépések elsajátításával bárki esélyt adhat a túlélésre.