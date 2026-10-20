Így készítse fel a kertjét a télre, hogy tavasszal csodás legyen

Az ősz beköszöntével fontos, hogy a kertünket is felkészítsük a hidegebb időre. Egy kertészmérnöknél jártunk, aki elmondta milyen feladatokat kell elvégeznünk ősszel, hogy tavasszal csodás kertünk legyen.

A lehullott levelek védik a talajt az átfagyástól, a kiszáradástól, akár a nyári túlmelegedéstől, és ahogy lebomlik, tápanyaggá alakul. Ezzel magunknak is sok munkát megspórolunk és a talajnak is kedvezünk.

Az ültetési szezon az ősz. Ilyenkor a talaj még meleg, így a beültetett növény könnyedén tud gyökeresedni. Ha jól beöntözzük, bemulcsozzuk, akkor a következő nyári nagy aszályra gyönyörűen be tud gyökeresedni.