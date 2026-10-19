Így lett a családi ötletből sikeres vállalkozás: hétköznapi furgonokból építenek lakóautókat

Egyre többen vágynak arra, hogy kötöttségek nélkül fedezzék fel a világot, és az otthon kényelmét az utazásaikra is magukkal vigyék. Erre a célra az utóbbi években megjelentek a hétköznapi furgonból kialakított, összkomfortos lakóautók. Egy magyar család először csak saját részre készített guruló otthont, az pedig olyan jól sikerült, hogy ma már több mint 100 lakóautó került ki a műhelyből.

Hétköznap családi autó, hétvégén konyha és hálószoba is lehet ugyanaz a jármű. A lakóautózás így nem feltétlenül többhetes nyaralást jelent: néha két szabadnap is elég ahhoz, hogy otthonos körülmények között szakadjunk ki a megszokott környezetből.