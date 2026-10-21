Látványos időutazás Miskolcon: a magyar hadtörténelem hét korszaka elevenedett meg

Lovagok, huszárok, ágyúdörgés és több száz hagyományőrző varázsolta történelmi időutazássá Miskolc belvárosát szombaton, ahol látványos felvonulás és különleges bemutatók kápráztatták el az érdeklődőket. A monumentális emlékmenettel Nagy Lajos király születésének 700. évfordulója előtt tisztelegtek, miközben a magyar hadtörténelem hét meghatározó korszaka is életre kelt.

A rendezvény különlegességét nemcsak a létszám, hanem az adta, hogy a magyar történelem egymástól évszázadokra lévő korszakai egyetlen összefüggő felvonulásban találkoztak. A honfoglalás korának harcosaitól a középkori vitézeken és az 1848–49-es szabadságharc katonáin át egészen a modern Magyar Honvédségig vezetett a jelképes időutazás.