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Látványos időutazás Miskolcon: a magyar hadtörténelem hét korszaka elevenedett meg

A felvonulás után több miskolci helyszínen is folytatódtak a bemutatók.

  • Radar
  • 32 perce
  • Forrás: HírTV
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Lovagok, huszárok, ágyúdörgés és több száz hagyományőrző varázsolta történelmi időutazássá Miskolc belvárosát szombaton, ahol látványos felvonulás és különleges bemutatók kápráztatták el az érdeklődőket. A monumentális emlékmenettel Nagy Lajos király születésének 700. évfordulója előtt tisztelegtek, miközben a magyar hadtörténelem hét meghatározó korszaka is életre kelt.

A rendezvény különlegességét nemcsak a létszám, hanem az adta, hogy a magyar történelem egymástól évszázadokra lévő korszakai egyetlen összefüggő felvonulásban találkoztak. A honfoglalás korának harcosaitól a középkori vitézeken és az 1848–49-es szabadságharc katonáin át egészen a modern Magyar Honvédségig vezetett a jelképes időutazás.

 

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