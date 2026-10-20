Nagyot néztek az autósok Recsken, nem mindennapi vendég bukkant fel a sötétben

Vasárnap este nem mindennapi látvány fogadta a Heves megyei Recsken közlekedőket. A sötétben egy hód bandukolt a főúton, mintha csak a megszokott esti forgalom része lenne. A szokatlan jelenetről az egyik autós videófelvételt is készített.

A hazánkban honos eurázsiai hód védett emlősállat, amely elsősorban a vizes élőhelyekhez kötődik. Mivel eszmei értéke 50 ezer forint, a szakemberek és a természetvédők különösen hangsúlyozzák a lakosság és az autósok fokozott körültekintését az ehhez hasonló találkozások során.

A hasonló helyzetekben érdemes fokozott figyelemmel vezetni, hiszen a vadon élő állatok váratlanul is felbukkanhatnak az utakon.

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