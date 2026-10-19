Nem mindennapi ízekkel nyerték el a Balaton sütije címet

Egy hévízi Hotel „Kék Balaton” nevű, feketeáfonya-mousse-ra, málnára és olívaolajra épülő kreációja nyerte el a Balaton sütije 2026 címet. A mindenmentes kategóriában a szintén egy hévízi cukrászat győzött a „Balatoni hab” nevű desszerttel, míg a juniorok között a siófoki Krúdy Technikum és Gimnázium tanulói bizonyultak a legjobbnak a „Balatoni kert” elnevezésű alkotásukkal.

Az idei versenyre 27 desszert érkezett, amelyek a régió ízeit és történeteit jelenítették meg a modern cukrászat eszközeivel. A rangos elismeréseket október 11-én, a badacsonyi FügeFeszten adták át.