Újabb nemzetközi díjat nyert Budapest büszkesége

Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget: a világ egyik vezető parkszakmai szervezete az idei európai díját a budapesti parknak ítélte oda. A csaknem 100 hektáros Városligetet professzionális üzemeltetéséért, kiemelkedő zöldfelület-fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményekért díjazták.

Számtalan díj tulajdonosává vált az elmúlt években a Liget Budapest projekt keretében megújult Városliget. Nemcsak az intézmények építészeti megoldásai, és belső tartalmát képező tárlatai, hanem most már a megújult zöldfelület, a park is díjnyertesnek mondhatja magát.

Az évente közel 10 millió látogatót fogadó Városliget ezzel a nemzetközi parkok élvonalába került, miközben az ország első számú kulturális, rekreációs és családi desztinációjává vált.