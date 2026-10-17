Édesapjáról és Psota Irénről is mesélt Laklóth Aladár az Ikonban

Budai Ivett vendége Laklóth Aladár színművész volt az Ikon című műsorában. A beszélgetés során a színész régi emlékeket idézett fel, mesélt a pályájáról, a színészet világáról, valamint édesapjához fűződő emlékeiről is.

Lakóth Aladár a színészethez kötődő emlékei között Psota Irénnel való közös munkáját is felidézte. A beszélgetés személyes történeteken keresztül engedett betekintést a színész pályájába, a színházi élet egykori világába és azokba az élményekbe, amelyek máig meghatározóak számára.