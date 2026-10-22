Karrier Verőcétől Hollywoodig

A HírTV Napindító című műsorának vendége volt a Bostonból bejelentkező ifjú zeneszerző Kovács Botond, aki a világ egyik legrangosabb zeneintézményében, a Berklee College of Musicban tanul. A tehetséges művész a felvételi sikereiről, a tengerentúli tanulmányairól, valamint izgalmas hazai és nemzetközi zenei projektjeiről mesélt.

A zeneszerző beszámolt a februári athéni felvételiről, amelynek eredményeként – részösztöndíjjal – bekerült a neves intézménybe, ahol jelenleg több ezer hallgatóval együtt fejlesztheti tudását a filmzene, az előadóművészet és a modern zene területén.

Kiemelte, hogy a tanulmányai mellett egy nagyszabású, nemzetközi szintű magyar rajongói filmprojektben, a Karib-tenger kalózai: A lámpás titka című alkotáson is dolgozik zeneszerzőként.

Szó esett arról a különleges zenei teljesítményről is, amely során hallás alapján, 100%-os pontossággal kottázta le a Franciaországban nemrég felfedezett hét Mozart-művet, amelynek hazai bemutatója november 7-én lesz az Operaházban