Magyar Péter igazságosságot ígér, közben átírja a korábban elfogadott családi kedvezményt

A 2027-es költségvetés egyik vitatott pontja az anyák szja-mentessége: Magyar Péter terve alapján a kétgyermekes anyák adómentessége 2027-ben nem bővülne az 50 év alattiakra a korábbi menetrend szerint. A franciaországi tüntetések migrációs értelmezése miatt Jámbor András és Pankotai Lili is bírálta a miniszterelnököt. Hankó Balázs ügyében pedig a politikai leszámolás vádja ütközik az ügyészség és a bíróság büntetőeljárási indokaival. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2027-es költségvetés: hol végződik a politikai magyarázat?

A témákat Deák Dániel politikai elemző és kommentátor, Nagy Attila Tibor politikai elemző, Székely Sándor, a Szolidaritás Pártja elnöke, valamint Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő vitatja meg. A kérdés mindhárom ügyben ugyanaz: mi következik ténylegesen a döntésekből, és mi az, ami már politikai értelmezés?