Hosszú beszéd, hiányzó dokumentum: így mutatta be Magyar Péter a 2027-es büdzsét

A 2027-es költségvetés ismertetésekor Magyar Péter hosszú felszólalásban mutatta be a Tisza-kormány költségvetése fő irányait. Hankó Balázs letartóztatásánál közben a politikai leszámolás vádja áll szemben a bírósági indoklással, míg a gyermekvédelmi törvény kapcsán a Tisza-képviselők gyermekvédelmi szavazása és a módosítás ismerete vált politikai vitává.

2027-es költségvetés: a beszéd után kezdődik az ellenőrzés

A kétórás expozé önmagában sem erény, sem vétség. A kérdés az, hogy a később benyújtott költségvetési számok fedezik-e a bejelentett adó-, bér- és családpolitikai vállalásokat. Ugyanez a mérce a másik két ügyben is: a letartóztatásoknál a bírósági iratok, a gyermekvédelmi törvénynél pedig a megszavazott szöveg és a képviselők konkrét válaszai számítanak. A politikában lehet hosszasan beszélni, a dokumentum végül rövidebben dönt.

Németh Balázs országgyűlési képviselő, Fidesz

Kovács András újságíró, Konfront

Abkarovits Joca jogász, politikai kommentátor

Műsorvezető: Ferkó Dániel