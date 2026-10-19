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Hosszú beszéd, hiányzó dokumentum: így mutatta be Magyar Péter a 2027-es büdzsét

Kétórás költségvetési expozé, vitatott letartóztatások és újabb gyermekvédelmi konfliktus kerül terítékre. A 2027-es költségvetés bemutatása után sem lett kevesebb a politikai kérdés.

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A 2027-es költségvetés ismertetésekor Magyar Péter hosszú felszólalásban mutatta be a Tisza-kormány költségvetése fő irányait. Hankó Balázs letartóztatásánál közben a politikai leszámolás vádja áll szemben a bírósági indoklással, míg a gyermekvédelmi törvény kapcsán a Tisza-képviselők gyermekvédelmi szavazása és a módosítás ismerete vált politikai vitává. 

2027-es költségvetés: a beszéd után kezdődik az ellenőrzés

A kétórás expozé önmagában sem erény, sem vétség. A kérdés az, hogy a később benyújtott költségvetési számok fedezik-e a bejelentett adó-, bér- és családpolitikai vállalásokat. Ugyanez a mérce a másik két ügyben is: a letartóztatásoknál a bírósági iratok, a gyermekvédelmi törvénynél pedig a megszavazott szöveg és a képviselők konkrét válaszai számítanak. A politikában lehet hosszasan beszélni, a dokumentum végül rövidebben dönt.

Németh Balázs országgyűlési képviselő, Fidesz

Kovács András újságíró, Konfront
Abkarovits Joca jogász, politikai kommentátor

Műsorvezető: Ferkó Dániel

 

 

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