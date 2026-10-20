Kétórás ígéretcunami után már nem a beszéd hossza számít

A 2027-es költségvetés bemutatásakor Magyar Péter adócsökkentéseket, béremeléseket és új támogatásokat jelentett be; a Magyar Péter parlamenti beszéde több mint két órán át tartott. Orbán Viktor közben azt állítja, öt hónap alatt inkább rombolás történt; az Orbán Viktor lakiteleki beszéde erre épült. A franciaországi zavargások után pedig már maga Macron is elítélte az erőszakot, így a Macron franciaországi erőszak értékelése is napirenden van. Portfolio.hu

2027-es költségvetés: ígéretekből most már számoknak kell következniük

Magyar 9 százalékos minimálbér-szja-t, családipótlék-duplázást és ágazati béremeléseket ígért, miközben 1500 milliárdos kiadáscsökkentést és 4,9 százalékos hiánycélt vállal. Orbán szerint ezzel szemben a Tisza eddigi működése nem építkezés. Franciaországban pedig a megélhetési tiltakozások súlyos zavargásokba fordultak, Macron pedig hírszerzési és rendőrségi hibák kivizsgálását rendelte el.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos

Vendégek: Zila János, Szentesi Zöldi László, Boros Bánk Levente