A bizonyítékok után új kérdés következik: felelhet-e Bangó Sándor a vádjaiért?

A Szőlő utcai ügy új fejleménye: a Juhász Péter Pál ellen Bangó Sándor vallomása nyomán indított eljárásrészt megszüntették. A HVG által ismertetett ügyészségi határozat szerint a két férfi között nem történt szexuális cselekmény. A HírTV-nek nyilatkozó alkotmányjogász szerint Bangó Sándor ellen a hamis vád gyanúja is felmerülhet, így büntetőeljárás hamis vád miatt is indulhat, ha a törvényi feltételek teljesülnek. Előzmény: a HírTV beszámolója.

Bangó Sándor: mikor merülhet fel a hamis vád?

A megszüntetés önmagában nem bizonyítja, hogy Bangó tudatosan állított valótlant. A Btk. 268. §-a a hatóság előtti hamis vádolást szabályozza, a 270. § pedig az alapügy lezárásáig az eljáró hatóság feljelentéséhez köti az ilyen eljárás megindítását. Bangóval szembeni ilyen eljárást eddig nem erősítettek meg. Juhász Péter Pál ellen más súlyos bűncselekmények gyanújával továbbra is nyomoznak. A Btk. vonatkozó rendelkezései.