Elégedetlenek a nyugdíjasok a Tisza terveivel

Nem folytatja a kormány a 14. havi nyugdíj kifizetését – ismerte el Magyar Péter a Telexnek. A kormányfő szerint vannak olyanok, akiknek túl magas a nyugdíja, és a kisnyugdíjasok számára a SZÉP-kártyát fogják bevezetni több lépésben.

A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott: a minimálnyugdíjat is megemeli a kormány, azonban ez még százezer nyugdíjast sem fog érinteni. Szalai Piroska szerint az idősek nem járnak jól a Tisza nyugdíjpolitikájával.

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke, Murvainé Láng Róza pedig úgy reagált a Tisza terveire: nem ezt ígérték nekik.